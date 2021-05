Continua il nostro appuntamento con lo Speciale Europei 2021. Si preannuncia una competizione bellissima con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale. Una compagine fortissima è il Belgio che può contare su individualità di altissimo livello, ma anche come squadra ha dimostrato di essere molto forte. E’ inserito nel gruppo B ed è la Nazionale nettamente favorita per vincere il girone. Si giocherà il primo posto con la Russia, mentre Danimarca e Finlandia sembrano nettamente inferiori.

In porta potrà contare sulla sicurezza Courtois, anche Mignolet ha dimostrato di essere un ottimo estremo difensore. Nel 3-4-3 in difesa spazio a Alderweireld, Denayer e Vertonghen, sugli esterni Castagne e Thorgan Hazard, centrali Tielemans e De Bruyne con le condizioni di quest’ultimo che dovranno essere valutate dopo l’infortunio in finale di Champions League. Attacco da impazzire con Lukaku punta centrale, sull’esterno Hazard e Mertens.

Si tratta di una squadra fortissima con pochi punti deboli. In particolar modo l’attacco sembra devastante ed in grado di decidere qualsiasi partita, anche la difesa è molto solida. Qualche dubbio in più a centrocampo, sugli esterni ma soprattutto nel ruolo di centrale del campo che sembra abbastanza scoperto per una questione di modulo più che di uomini, con due centrocampisti si rischia l’inferiorità numerica.

Portieri: Mignolet, Courtois, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen

Centrocampisti: Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaccanti: Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku