Speciale Europei 2021, la Croazia: i calciatori ‘italiani’ in grado di fare la differenza

Continua l’appuntamento con le squadre in corsa per il prossimo Europeo. Una compagine in grado di togliersi tante soddisfazioni è la Croazia, si tratta di una rosa molto forte e soprattutto i calciatori ‘italiani’ sono in grado di fare la differenza. E’ inserita nel girone D e non può essere considerata la favorita per la vittoria del gruppo: dovrà infatti vedersela con l’Inghilterra. Non dovrebbe incontrare grossi problemi invece contro Scozia e Repubblica Ceca, nettamente inferiori dal punto di vista tecnico.

Si tratta di una squadra formata da interessanti individualità, in porta spazio a Kalinic. Il modulo preferito ed utilizzato nelle ultime partite è il 4-3-3, nel ruolo di terzino spazio a Vrsaljko e Barisic, il punto di forza è invece la coppia di centrali formata da Vida e Lovren. Grandissima qualità a centrocampo, il pezzo pregiato è sicuramente Modric ma occhio anche a Brozovic e Pasalic. In attacco un reparto molto completo formato da Rebic, Brekalo e Kramaric. Può essere un jolly Perisic.

I reparti più forti sembrano difesa e centrocampo: la retroguardia è solida con calciatori forti fisicamente e nel gioco aereo, grandissima qualità ed inserimenti in mediana. In attacco sembra mancare il vero goleador (Kramaric potrebbe risolvere qualche problema), ma tutti sono in grado di fare la differenza.

Portieri: Kalinic, Livakovic, Sluga

Difensori: Vida, Lovren, Vrsaljko, Barisic, Caleta-Car, Juranovic, Bradaric, Skoric, Gvardiol

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Badelj, Pasalic, Vlasic, Ivanusec

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Rebic, Brekalo, Petkovic, Orsic, Budimir