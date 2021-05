Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: arriva il provvedimento contro Juric

Sono stati comunicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 38esima giornata. L’Inter continua il suo dominio, netto successo anche contro l’Udinese. In Champions League l’Atalanta nonostante il passo falso contro il Milan, i rossoneri hanno staccato il pass così come la Juventus. Disastro del Napoli che ha pareggiato in casa contro il Verona e dovrà accontentarsi dell’Europa League, così come la Lazio. La Roma chiude in Conference League. Sono tre le squadre retrocesse nel campionato di Serie B: si tratta di Crotone, Parma e Benevento.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1 0.000 00

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Ottava sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio i l Direttore di gara. .

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BEHRAMI Valon (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI€ 1 .500,00

TOLOI Rafael (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HETEMAJ Perparim (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MC KENNIE Weston James Ea (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PAROLO Marco (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

b) ALLENATORI

AMMONITI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA JURIC Ivan (Hellas Verona); già diffidato (Quinta sanzione)