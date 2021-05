Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: tre provvedimenti dopo Juventus-Inter

Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco degli squalificati dopo i primi anticipi della 37esima giornata del campionato di Serie A. Nel primo match l’Atalanta ha vinto sul campo del Genoa, è fatta per la qualificazione in Champions League. La Juventus protagonista contro l’Inter, successo con il risultato di 3-2. Il derby tra Roma e Lazio è dei giallorossi, tutto facile per lo Spezia contro il Torino.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DARMIAN Matteo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARIAS DA SILVA Diego (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).