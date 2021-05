Triestina-Virtus Verona posticipata: 10 casi positivi al Coronavirus

Si stanno giocando i playoff promozione nel campionato di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Sono tante le sfide interessanti ed in grado di portare indicazioni in vista dei prossimi turni, la sfida tra Triestina e Virtus Verona è stata posticipata.

La conferma è arrivata direttamente dalla Lega Pro: “La gara Triestina-Virtus Verona, in programma domenica 9 maggio 2021, allo Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, è rinviata a data da destinarsi”, si legge. L’Asl ha comunicato “con urgenza la necessità di non disputare la partita con la Triestina prevista nella giornata di domenica 9 maggio al fine di arginare il contagio”. In casa Virtus Verona è scoppiato un focolaio.

“La Virtus Verona comunica che a seguito di nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi sono emerse ulteriori quattro positività all’interno del gruppo squadra. Allo stato attuale le positività all’interno del gruppo squadra sono dieci. Alla luce della situazione in continua evoluzione, ascoltate le autorità competenti, ogni attività è da considerarsi sospesa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.