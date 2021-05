Udinese-Juventus, Paratici furioso con l’arbitro prima dell’intervallo [VIDEO]

Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus, in particolar modo nel mirino sono finite le proteste del dirigente Paratici all’intervallo. La sfida è stata dai due volti, nel primo tempo la squadra di Andrea Pirlo ha giocato veramente male e l’Udinese si è portata in vantaggio con un gol di Molina. La reazione della Juventus è arrivata solo nel finale con la doppietta di Cristiano Ronaldo, il primo gol su calcio di rigore. Al termine della partita sono scoppiate le proteste dell’Udinese. “La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a nostro favore. Io sono un veterano del calcio ma ci si aggrappa al recupero mancato del primo tempo per condizionare Chiffi”, ha detto Pierpaolo Marino.

“C’è stato condizionamento: alla fine del primo tempo c’è stato un assalto a Chiffi perché non ha dato un minuto di recupero da parte di dirigenti, preparatori, allenatori. Sembrava avessero perso per il mancato recupero. Sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche e non va bene”. In basso il VIDEO delle proteste di Paratici.