Udinese, Pierpaolo Marino alza la voce: “i dirigenti della Juventus hanno assaltato l’arbitro”

L’Udinese non ci sta dopo la sconfitta nel campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Gotti protesta per la punizione concessa agli avversari, episodio che ha portato al pareggio di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore.

Pierpaolo Marino si è presentato davanti ai giornalisti per esprimere la propria rabbia: “sono arrabbiato perché la squadra ha fatto una grandissima partita, sono a tutela di quel che la squadra ha fatto. La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a nostro favore. Io sono un veterano del calcio ma ci si aggrappa al recupero mancato del primo tempo per condizionare Chiffi. Poi succede che ti danno un rigore per una punizione che non c’era. Cuadrado fa fallo su Stryger Larsen, non accade l’inverso” le parole di Marino a Sky Sport. “Sono nervoso, abbiamo fatto una grande partita, all’83’ c’è un’ingenuità di De Paul? Io dico anche di Chiffi. E’ un errore grossolano, regalarlo a Ronaldo non può passare inosservato”.

Marino continua: “c’è stato condizionamento: alla fine del primo tempo c’è stato un assalto a Chiffi perché non ha dato un minuto di recupero da parte di dirigenti, preparatori, allenatori. Sembrava avessero perso per il mancato recupero. Sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche e non va bene. Ci sono stato e lo biasimavo allora come adesso”.