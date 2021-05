Napoli, ufficiale Spalletti. L’annuncio di De Laurentiis: “insieme faremo un grande lavoro”

Mancava l’ufficialità che è arrivata: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta di una scelta importante del presidente De Laurentiis che ha deciso di sostituire Gennaro Gattuso con un tecnico di primissimo livello, l’ex Inter non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori in circolazione. La prima scelta sembrava Conceicao, poi il passo indietro ed il cambio di strategia. Spalletti è diventato la prima scelta con Italiano alternativa. L’accordo non è stato difficile da trovare, Spalletti aveva una grandissima voglia di tornare in panchina.

“Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis”.