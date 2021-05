West Bromwich-Liverpool, il gol del portiere Alisson: colpo di testa vincente dell’ex Roma [VIDEO]

Epilogo clamoroso nella giornata di oggi in Premier League, in particolar modo la partita tra West Bromwich e Liverpool ha regalato tantissime emozioni.

La squadra di Klopp ha vinto in trasferta ed è tornata prepotentemente in corsa per la Champions League dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal. West Brom in vantaggio con Robson-Kanu dopo 15 minuti, al 33′ è Salah a siglare il pareggio. La sfida sembra indirizzata verso il risultato di 1-1, fino al 95′ quando è Alisson a siglare il gol del definitivo 1-2, colpo di testa perfetto dell’ex Roma. In basso il VIDEO.