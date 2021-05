Chi è Granit Xhaka, il primo colpo della Roma di Mourinho

Potrebbe essere Granit Xhaka il primo colpo della nuova Roma di José Mourinho. L’ultima stagione del club giallorosso non è stata sicuramente all’altezza, la squadra di Fonseca è stata anche in lotta per lo scudetto ma nella parte finale è crollata e ha chiuso la stagione al settimo posto, giocherà la Conference League. Il rendimento in Europa League è stato buono, l’unico passo falso pesantissimo si è registrato nell’andata della semifinale contro il Manchester United, la prestazione al ritorno ha permesso alla Roma di uscire a testa alta. Si è deciso il ribaltone in panchina con l’addio di Fonseca e l’arrivo di Mourinho. Il tecnico ha già fatto alcune richieste alla dirigenza, il primo innesto dovrebbe essere Granit Xhaka.

Chi è Granit Xhaka

Granit Xhaka è un calciatore svizzero, centrocampista dell’Arsenal. Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Si tratta di un centrocampista centrale di piede sinistro che può essere impiegato anche come terzino, è un calciatore bravo negli inserimenti e di corsa, si è confermato anche un discreto realizzatore. La carriera è iniziata dal Basilea, prima dalle giovanili e poi dall’Under 21. Si è messo in mostra ed è stato schierato un prima squadra. Poi il trasferimento al Borussia Monchengladbach per 9 milioni di euro, ma l’esperienza più importante è stata quella con l’Arsenal. Si impone subito come titolare e dimostra di essere un calciatore preziosissimo. Protagonista anche con la maglia della Nazionale svizzera dall’Under 17 alla prima squadra. Adesso è vicino alla Roma per 20 milioni di euro.