Zidane lascia il Real Madrid: adesso Juventus o Nazionale francese?

Zinedine Zidane ha preso una decisione, al termine del campionato saluterà il Real Madrid. La stagione con i Blancos è stata altalenante, in Champions League è stata eliminata in semifinale, mentre in campionato rischia di doversi accontentarsi del secondo posto. E’ testa a testa con l’Atletico Madrid per la vittoria della Liga ma i Colchoneros sono nettamente favoriti per il primo posto, tutto è nella mani della squadra di Simeone. Il francese ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo allenatore, è riuscito a riportare ad alti livelli il Real Madrid e negli ultimi giorni avrebbe preso una decisione per il futuro.

Il futuro di Zidane

Il tecnico francese ufficializzerà il suo addio al Real Madrid al termine della stagione, rinunciando all’ultimo anno di contratto da 13,5 milioni netti. E’ quanto riporta il quotidiano ‘Sport’, l’ultima stagione è stata molto difficile dal punto di vista emotivo ed avrebbe deciso di lasciare i Blancos. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Continua a circolare la pista della Nazionale francese in caso di addio con il Ct Deschamps, mentre per i club una soluzione caldissima porta alla Juventus: Zidane è infatti un pallino della dirigenza bianconera.