Real Madrid, Ancelotti si ripresenta: “un’opportunità inaspettata”

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, si tratta di un accordo a sorpresa per la Liga spagnola. Il compito dell’allenatore ex Everton sarà quello di riportare il club ad altissimi livelli.

Il tecnico ha salutato l’Everton: “qui stavo bene ma si è presentata questa opportunità inaspettata e credo che in questo momento fosse giusto coglierla, per me e per la mia famiglia. Ringrazio la società, i giocatori e i tifosi per l’enorme supporto che mi hanno dato per tutto il tempo trascorso qui. Ho assoluto rispetto per tutti coloro che sono legati all’Everton e a cui auguro di cogliere le entusiasmanti opportunità che hanno davanti”.