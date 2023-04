Busquets lascia il ritiro della Spagna: è risultato positivo al Covid-19

CalcioWeb

Brutte notizie per la Spagna in vista dell’inizio di Euro 2021. La squadra non potrà contare su Sergio Busquets: il centrocampista del Barcellona ha lasciato il ritiro della squadra di Luis Enrique a causa della positività al Covid-19.

Si tratta di una brutta tegola per la Spagna che non potrà contare su un uomo di grande esperienza e che ha sempre dimostrato di essere un punto di riferimento nelle partite importanti. La Spagna ha effettuato un giro collettivo di tamponi ed è emersa la positività di Busquets.