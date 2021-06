Calciomercato Juventus, Kim Min-Jae è quasi bianconero: Allegri pensa al ‘parcheggio’

Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo. In casa bianconera è iniziato un nuovo progetto, la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Andrea Pirlo e affidare la panchina a Massimiliano Allegri. L’ultima stagione della Vecchia Signora non è stata sicuramente all’altezza, il club ha alzato due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) ma in campionato e Champions League il rendimento non è stato positivo. La decisione è stata quella del ribaltone in panchina, Allegri è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e l’obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto.

Calciomercato Juventus, Kim Min-Jae è vicinissimo

La Juventus ha messo le mani su Kim Min-Jae. Il club bianconero è vicino a chiudere per il difensore centrale sudcoreano del Beijing Guoan. Il calciatore è seguito anche dal Tottenham ma la Juventus è pronta a chiudere: il giocatore è in scadenza di contratto e avrebbe già firmato un pre-accordo con i bianconeri per arrivare in Italia a gennaio. L’obiettivo è quello di valutarlo magari in un’altra squadra, potrebbe così chiudere la stagione in prestito, forse al Sassuolo. La sua carriera è iniziata dalle giovanili dell’Università Yonsei, la prima vera esperienza è stata con lo Gyeongju KHNP, poi Jeonbuk Hyundai e infine Beijing Guoan. E’ stato protagonista anche la nazionale della Corea del Sud, dall’Under 20 alla prima squadra.

Calciomercato Juventus, le altre mosse sul mercato

Sono previste altre mosse interessanti, in entrata ed uscita. In porta c’è ancora l’occasione Donnarumma, ma molto dipenderà dal futuro di Szczesny. In difesa si sta lavorando all’arrivo di un terzino, ma le novità più importanti si registrano a centrocampo: Allegri avrebbe chiesto il ritorno di Pjanic, il bosniaco non è stato un uomo chiave del Barcellona nell’ultima stagione e potrebbe lasciare i blaugrana. In attacco molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, il tecnico Allegri sembra intenzionato a voler puntare sulla coppia formata da Dybala e Morata con Chiesa e Kulusevski sugli esterni.