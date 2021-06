Colpo di scena, Ancelotti ad un passo dal Real Madrid!

Il Real Madrid è alla ricerca del sostituto di Zinedine Zidane ed il nome è assolutamente a sorpresa. I Blancos sono reduci da una stagione deludente in campionato ed in Champions League, l’obiettivo è quello di tornare a vincere. Il nome in pole per la panchina sembrava quello di Antonio Conte, ma il nuovo allenatore del Real Madrid potrebbe essere un altro italiano: stiamo parlando di Carlo Ancelotti per un ritorno veramente clamoroso. Secondo voci provenienti dalla Spagna l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Ancelotti al Real Madrid

Il Real Madrid ha deciso di annunciare il nuovo allenatore dopo un’attenta valutazione ed il comunicato dovrebbe arrivare a stretto giro di posta: tutti gli indizi portano a Carlo Ancelotti. L’accordo è molto vicino, le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli. L’ex Milan nell’ultimo anno e mezzo ha guidato l’Everton e sono stati raggiunti risultati positivi. E’ stato al Real Madrid dal 2013 al 2015 vincendo una Coppa del Re, una Champions League (la Decima), una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Adesso è pronto a tornare in un grandissimo club.