Giampaolo al Sassuolo, è quasi fatta: l’ex Milan adesso non può proprio sbagliare

Si completa sempre di più il puzzle delle panchine nel campionato di Serie A. Il Sassuolo ha fatto i conti con l’addio di De Zerbi, si tratta di un divorzio gravissimo di un allenatore tra i più bravi in Italia. I neroverdi si sono messi in mostra nell’ultima stagione grazie ad un gioco spumeggiante, la squadra si è classificata all’ottavo posto e ha fallito di pochissimo la qualificazione alla Conference League.

Il Sassuolo non può essere considerato più una sorpresa, ma una realtà del campionato di Serie A. I meriti più importanti sono della dirigenza, soprattutto quello di aver scelto un allenatore preparato come De Zerbi. L’addio del tecnico è stato come un fulmine a ciel sereno ma l’offerta dello Shakhtar è stata troppo vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.

Il Sassuolo si è subito messo alla ricerca del sostituto, sono stati effettuati alcuni sondaggi ma nelle ultime ore si è registrato lo scatto quasi decisivo. E’ stata raggiunta un’intesa di massima con Giampaolo per un contratto biennale. L’allenatore è reduce da due esperienze deludenti con Milan e Torino e questa volta non potrà proprio fallire: il Sassuolo è la piazza giusta per dimostrare tutto il valore, la squadra è forte e le idee di Giampaolo sono perfette per le caratteristiche dei calciatori in rosa.