Il Belgio non va oltre il pareggio contro la Grecia: prestazione deludente in amichevole

Continua la marcia di avvicinamento gli Europei, si sono giocate altre amichevoli. Tutto facile per l’Irlanda che ha avuto la meglio dell’Andorra, 1-4 il risultato finale. Dominio della Svizzera, la sfida contro Liechtenstein si è conclusa sul risultato di 7-0 con Gavranovic grande protagonista. La Turchia supera l’ostacolo Moldavia con Yilmaz e Under. Vittoria con il minimo sforzo dell’Ucraina contro l’Irlanda del Nord. Il Belgio non è andato il pareggio contro la Grecia, Tzavellas ha risposto a Hazard. Tutti i risultati delle amichevoli di oggi.

I risultati delle amichevoli