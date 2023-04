L’Inghilterra, l’attacco è il punto di forza: l’obiettivo è sfruttare la velocità degli esterni

CalcioWeb

L’Inghilterra è una squadra sicuramente forte ed in grado di arrivare il più lontano possibile a Euro 2021. Si tratta din una compagine di talento che può contare su calciatori che rappresentato una garanzia più altri in grado di diventare sorprese.

E’ la favorita del Gruppo D ma dovrà fare i conti con una squadra in grado di puntare al primo posto: la Croazia. Nettamente inferiori dal punto di vista tecnico Scozia e Repubblica Ceca.

In porta spazio a Pickford, il modulo sarà il 4-3-3 con l’obiettivo di mettere in evidenza la qualità degli attaccanti, soprattutto quelli esterni. Nel ruolo di terzini Chilwell e Walker mentre la coppia di centrali sarà composta da Maguire e Strones. A centrocampo si candidano per un posto da titolare Mount e Rice con Henderson protagonista, in attacco tutto sulle spalle di Kane, ai lati due calciatori come Rashford e Sterling. Si tratta di una squadra molto forte dal punto di vista tecnico che avrà l’obiettivo di sfruttare la forza degli attaccanti.

I convocati dell’Inghilterra per Euro 2021

Portieri: Henderson, Johnstone, Pickford.

Difensori: Alexander-Arnold, Chilwell, Coady, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones, Trippier, Walker.

Centrocampisti: Bellingham, Henderson, Mount, Phillips, Rice.

Attaccanti: Calvert-Lewin, Foden, Grealish, Kane, Rashford, Saka, Sancho, Sterling,