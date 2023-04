La favola del Seregno, è in Serie C: può partire la festa

CalcioWeb

Il Seregno è in Serie C, si tratta di una favola per il calcio italiano. La promozione è arrivata dopo il pareggio contro la Casatese: la sfida è stata scoppiettante e si è conclusa sul risultato di 2-2. E’ stata una cavalcata bellissima quella della squadra di Carlos França: in 33 partite disputate sono stati realizzati 68 punti frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il punto di forza è stata la difesa, i gol subiti sono stati soltanto 32 mentre sul fronte dei gol realizzati Fanfulla, Casatese e Crema hanno fatto meglio.

La promozione in Serie C è arrivata con una giornata di anticipo, i punti di vantaggio sul Fanfulla sono infatti 7. L’ultima promozione in Serie D risale a 11 anni fa, mentre il professionismo manca da 39 anni. Una giornata storica per una città da 44 abitanti, la festa è appena partita.