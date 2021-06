Inter, Vidal ricoverato in ospedale: è positivo al Coronavirus

Arrivano brutte notizie per Arturo Vidal, il cileno è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La conferma è arrivata direttamente dalla federazione cilena con un comunicato apparso sul proprio sito: “Arturo è stato ricoverato e isolato dal gruppo per più di 72 ore come misura preventiva indicata dall’equipe medica, a causa della presentazione di una grave tonsillite pleurica già indicata in precedenza dalla squadra medica. Il tutto è stato corroborato da specialisti in malattie infettive e respiratorie e con tamponi negativi nei giorni 25, 29 e 30 maggio”.

Successivamente sono arrivate conferme dallo stesso calciatore con un post su Instagram: “purtroppo nei controlli di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo ‘La Roja de Todos‘. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”.