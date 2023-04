Juventus, Allegri sul caos scommesse: “sono estraneo a qualsiasi attività illecita”

CalcioWeb

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri deve fare i conti con una situazione spinosa fuori dal campo. Nel dettaglio gli accertamenti avrebbero ad oggetto alcuni versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta. Sarebbero in totale sette i bonifici ricevuti da Massimiliano Allegri tra il 2018 ed il 2021 per un totale di 161.000 euro, più altri da una società slovena e da una banca privata di Monte Carlo con riferimento ad alcune scommesse.

“Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull’antiriciclaggio”, sono le prime dichiarazioni dell’allenatore della Juventus.