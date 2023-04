Juventus, La Verità sgancia la bomba: “allarme dell’antiriciclaggio per le scommesse di Allegri”

CalcioWeb

La Juventus è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di riscattarsi dopo un rendimento deludente in campionato e Champions League, adesso deve fare i conti con una vera e propria bomba sganciata dal quotidiano ‘La Verità” e che riguarda l’allenatore Massimiliano Allegri. Nel dettaglio gli uffici antiriciclaggio della Banca d’Italia hanno messo nel mirino l’allenatore bianconero per operazioni sospette e legate al mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse. Gli accertamenti riguardano alcuni versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta.

Sarebbero in totale sette i bonifici ricevuti da Massimiliano Allegri tra il 2018 ed il 2021 per un totale di 161.000 euro. Sono stati registrati altri versamenti per un totale di 168.000 euro da una società slovena che gestisce hotel e casinò, e 140.000 euro da una banca privata di Monte Carlo. Al momento si tratta di segnalazioni, ma l’intenzione è quella di far luce sugli importi ricevuti. Un’altra segnalazione riguarda la carte di credito di Allegri, tra il 2018 e il 2019 ha speso quasi 500.000 euro su categorie riguardanti il gioco d’azzardo. I movimenti non dovrebbero riguardare il mondo del calcio, vietato ai tesserati.