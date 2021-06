La Uefa conferma: “Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano la Champions”

Continuano ad arrivare aggiornamenti che riguardano la Superlega, la Uefa conferma la possibilità di esclusione di Juventus, Real Madrid e Barcellona dalla Champions. Le dichiarazioni sono arrivate direttamente dal segretario generale dell’Uefa, Theodore Theodoridis, nel corso di un’intervista a Marca. “Se non rispettano le regole, possono essere escluse. Dipende da loro, va sottolineato che tutti gli altri club hanno accettato le regole. Mi piacerebbe chiarire una cosa perché c’è stata un’errata interpretazione dei fatti. Ciò che accadrà non sarà una decisione personale e non avrà nulla a che fare con il Presidente dell’Uefa o il Comitato Esecutivo”.

Poi altri dettagli: “Nell’Uefa abbiamo una chiara divisione dei poteri, con l’esecutivo e la direzione da un lato e gli organi giudiziari da un altro. Né io né il presidente possiamo intervenire sul lavoro degli organi giudiziari. Mi permetta di dire che i tre club menzionati sono tra i migliori al mondo: perché dovrei sperare che non competano? Però chiaro, per l’Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l’uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le regole, devono andare incontro alle conseguenze che decideranno gli organi indipendenti”.