Il presidente del Cagliari Giulini lancia l’allarme: “così fermiamo il campionato”

La pandemia da Coronavirus ha portato gravissimi problemi dal punto di vista economico ai club del campionato di Serie A. “La Serie A è al collasso”, è l’allarme lanciato dal presidente del Cagliari Giulini. Il numero uno del club sardo ha parlato a ‘La Repubblica’ e le dichiarazioni preoccupano, il futuro del calcio è sempre più incerto.

“Senza aiuti fermiamo il campionato. Così si rischia di far scappare imprenditori seri. Il Governo non ha dato garanzie nemmeno per la riapertura degli stadi ad agosto. Non c’è un briciolo di sostegno”.

Infine un messaggio nei confronti del presidente Gravina: “La preoccupazione di Gravina dovrebbe essere di riaprire gli stadi, non quello che farà la Nazionale all’Europeo. Le società sono super indebitate”.