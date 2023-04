L’Olanda, il muro italiano per blindare la difesa: l’Europeo per riscattarsi

CalcioWeb

Il muro ‘italiano’ per blindare la difesa. L’Olanda ha intenzione di tornare ad ottimi livelli dopo alcune delusioni inaspettate, su tutte la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018. Si candida ad essere una protagonista all’Europeo del 2021. E’ la favorita alla vittoria del Girone C, ma l’Ucraina può essere considerata una squadra pericolosa, Austria e Macedonia del Nord non sembrano squadre all’altezza.

In porta si preannuncia un testa a testa tra Krul e Stekelenburg, in difesa il grande escluso è Van Dijk a causa di un brutto infortunio, la coppia di centrali sarà tutta ‘italiana’: de Ligt-De Vrij, nel ruolo di terzini Blind e Dumfries. Il centrocampo è di grande qualità con il trio formato da Van de Beek, De Jong e Wijnaldum.

L’attacco è sicuramente molto forte ma non sembra il reparto più attrezzato, l’Olanda dovrà puntare maggiormente sulla qualità e sugli inserimenti dei centrocampisti. Il reparto avanzato sarà formato da Depay, Promes e Klaassen.

I convocati dell’Olanda

Portieri: Bizot, Krul, Stekelenburg

Difensori: van Aanholt, Aké, Blind, Dumfries, de Ligt, Timber, Veltman, de Vrij, Wijndal

Centrocampisti: Van de Beek, Gravenberch, F. De Jong, Klaassen, Koopmeiners, De Roon, Wijnaldum

Attaccanti: Berghuis, Gakpo, L. De Jong, Malen, Depay, Promes, Weghorst

IL CALENDARIO

13 giugno, ore 21.00 – Olanda-Ucraina (Amsterdam)

17 giugno, ore 21.00 – Olanda-Austria (Amsterdam)

21 giugno, ore 18.00 – Macedonia del Nord-Olanda (Amsterdam)