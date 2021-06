Cristiano Ronaldo verso il Psg, la Juventus: “30 milioni di euro o Icardi”

Continuano le manovre di calciomercato. Il nome più caldo è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo, il portoghese sembra destinato a lasciare la Juventus entro le prossime settimane. Il contratto di CR7 è in scadenza nel 2022 ma l’addio anticipato è la soluzione più probabile. L’ultima stagione è stata altalenante sia dal punto di vista personale che di squadra, Ronaldo ha realizzato tanti gol ma in campionato non è andata oltre il quarto posto mentre in Champions League l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto è stata pesantissima. E’ così arrivato il ribaltone in panchina con l’addio di Pirlo e l’arrivo di Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo verso il Psg

Cristiano Ronaldo dovrebbe rientrare in un vero e proprio valzer di attaccanti. Mbappé sembra destinato al Real Madrid ed il Psg potrebbe parzialmente sostituirlo con Cristiano Ronaldo. Il problema principale è lo stipendio di Cr7 che vorrebbe almeno 25 milioni di euro, l’accordo tra le parti sembra comunque probabile. Il club francese dovrà fare i conti anche con la Juventus, in club bianconero non ha intenzione di svendere il suo calciatore. La richiesta dei bianconeri è chiara: 30 milioni di euro o lo scambio con Mauro Icardi. La soluzione più accredita sembra quest’ultima con l’attaccante ex Inter vicino a vestire la maglia bianconera nonostante le smentite dello stesso argentino. L’idea di Allegri è quella di formare una coppia Icardi-Dybala con Morata prima grande alternativa.