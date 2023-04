La Macedonia, la favola di Euro 2021: tutto sulle spalle di Pandev

CalcioWeb

La favola di Euro 2021 porta il nome della Macedonia. Il club si è qualificato per la prima volta in una grande competizione per Nazionali. Non partirà con ambizioni, ma l’obiettivo è comunque quello di togliersi qualche soddisfazione. E’ inserita nel Gruppo C, l’impresa non sarà di certo facile. La favorita alla vittoria del raggruppamento è sicuramente l’Olanda, poi l’Ucraina, mentre la Macedonia proverà a mettere in difficoltà almeno l’Austria.

In porta spazio a Dimitrievski, in difesa Bejtulai, Ristevski, Musliu. L’obiettivo sembra quello di provare a contrastare gli avversari con la superiorità numerica a centrocampo. Velkovski; Ristovski, Bardhi, Elmas, Alioski sono indiziati a partire nell’11 titolare con il calciatore del Napoli che si candida ad essere una sorpresa.

In attacco tutto sulle spalle di Pandev, attaccante del Genoa di grandissima esperienza ed in grado di fare la differenza. Al suo fianco l’ex Palermo Trajkovski o Stojanovski.

I convocati della Macedonia

Portieri: Dimitrievski, Siskovski, Jankov

Difensori: S. Ristovski, Musliu, Bejtulai, Ristevski, Zajkov, Velkovski, Alioski

Centrocampisti: Ademi, Bardhi, Spirovski, Nikolov, Kostadinov, Hasani, Elmas, Avramovski, Curlinov, Radeski

Attaccanti: Pandev, Trajkovski, Trickovski, Stojanovski, Velkovski, M. Ristovski

Il calendario della Macedonia nel girone

Austria-Macedonia (domenica 13 giugno, ore 18.00)

Ucraina-Macedonia (giovedì 17 giugno, ore 15.00)

Macedonia-Olanda (lunedì 21 giugno, ore 18.00)