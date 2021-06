Juventus, la moglie di Pirlo attacca Bernardeschi: “genio incompreso”

Continuano ad arrivare reazioni in casa Juventus dopo l’addio di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore è andato in scena un botta e risposta tra Federico Bernardeschi e la moglie dell’ex allenatore bianconero. Il calciatore ha fatto molto discutere al termine della partita della Nazionale contro San Marino, l’esterno ex Fiorentina aveva dichiarato di esprimersi bene con la maglia dell’Italia perché schierato nel ruolo giusto, a differenza proprio delle scelte di Pirlo.

La moglie dell’allenatore ha deciso di rispondere per le rime: Valentina Baldini in una storia Instagram ha scritto: “Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni, ma decidi di rischiare l’intervista dopo aver fatto un goal al San Marino. Genio incompreso”, il riferimento è proprio a Bernardeschi.