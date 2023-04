La Juventus di Allegri, tre nuovi acquisti (un grande ritorno): l’11 per tornare grande

CalcioWeb

La Juventus ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione. La decisione di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata troppo affrettata, la squadra ha comunque conquistato due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato e Champions League il rendimento è stato troppo deludente, solo all’ultimo respiro la squadra è riuscita a qualificarsi al quarto posto. La dirigenza ha ufficializzato il ribaltone, al posto di Pirlo è stato scelto Massimiliano Allegri per il grande ritorno. Si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, nel corso della sua carriera ha dimostrato tutta la qualità. Il tecnico e la dirigenza sono in contatto per valutare le mosse di calciomercato.

Il portiere e la difesa

In porta la situazione è ancora molto incerta. Szczesny è un portiere di sicuro affidamento ma la Juventus sta valutando una grande occasione di mercato: Donnarumma. Il portiere ex Milan si è liberato a parametro zero e rappresenta una grandissima occasione dal punto di vista tecnico ed economico. In difesa non dovrebbero esserci grossi ribaltoni con la difesa a 4 che sarà formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, con Chiellini prima grande alternativa. L’obiettivo è quello di regalare qualche alternativa, ma solo vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il centrocampo e l’attacco

Massimiliano Allegri è indirizzato a rilanciare due calciatori in particolare: Rabiot e Bentancur reduci da una stagione negativa. Il tecnico livornese ha chiesto l’arrivo di un regista. Il sogno è ovviamente il ritorno di Pjanic, sono stati già avviati i contatti con il Barcellona, le prossime settimane saranno decisive. La prima alternativa è Locatelli del Sassuolo. Sull’esterno la Juventus può contare su due calciatori veramente forti come Chiesa e Kulesevski, l’intenzione è quella di dare maggiore spazio ovviamente all’ex Fiorentina, mentre l’ex Parma potrebbe accontentarsi di un ruolo più marginale. In attacco probabile l’addio di Cristiano Ronaldo, con Dybala pronto a rinnovare e con l’arrivo di un centravanti: Icardi. Il modulo iniziale dovrebbe essere il 4-3-3 con la possibilità di passare ad un 4-4-2 o 4-2-3-1.

La nuova Juventus