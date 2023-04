La Russia, l’obiettivo minimo è staccare il pass per gli ottavi di Euro 2021

CalcioWeb

La Russia si candida ad essere una protagonista di Euro 2021, l’obiettivo minimo è quello di superare il Girone. La squadra è stata inserita nel Gruppo B, la favorita è sicuramente il Belgio, mentre Danimarca e Finlandia non sembrano in grado di poter lottare per il secondo posto.

In porta spazio a Shunin, l’intenzione è quella di schierare la squadra con il 4-2-3-1. In difesa le sicurezze sono Divev, Dzhikiya e Zhirkov. A centrocampo la Russia dovrebbe affidarsi a Kuzyaev e Ozdoev, ma sono tantissime le alternative a disposizione, si preannunciano tante rotazioni. Poi tanta qualità con tre calciatori alle spalle della punta: Miranchuk, Erokhin, Cheryshev sono in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento, sotto la lente di ingrandimento anche il calciatore dell’Atalanta.

La prima punta sarà Dzyuba, stella della squadra. Si tratta di un calciatore esperto, classe 1988 che attualmente gioca con lo Zenit San Pietroburgo, nel corso della carriera si è confermato come un ottimo goleador.

La formazione

Shunin; Divev, Semyonov, Dzhikiya, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Miranchuk, Erokhin, Cheryshev, Dzyuba.

I convocati

Portieri: Dyupin, Safonov, Shunin,

Difensori: Dzhikiya, Diveev, Zhirkov, Karavaev, Kudryashov, Semenov, M.Fernandes

Centrocampisti: Barinov, Zhemaletdinov, Mukhin, Golovin, Fomin, Zobnin, Ionov, Kuzyayev, Mostovoy, Ozdoev, Makarov, Miranchuk, Cheryshev

Attaccanti: Dzyuba, Zabolotny, Sobolev