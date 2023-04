Le notizie del giorno, Allegri nello scandalo scommesse. Mancini furioso, Busquets saluta Euro 2021

CalcioWeb

Le ultime ore sono state piene di notizie del mondo del calcio italiano. Una bomba sganciata dal quotidiano ‘La Verità” e che riguarda l’allenatore Massimiliano Allegri. Nel dettaglio gli uffici antiriciclaggio della Banca d’Italia hanno messo nel mirino l’allenatore bianconero per operazioni sospette e legate al mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse. Gli accertamenti riguardano alcuni versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta. Sarebbero in totale sette i bonifici ricevuti da Massimiliano Allegri tra il 2018 ed il 2021 per un totale di 161.000 euro. Sono stati registrati altri versamenti per un totale di 168.000 euro da una società slovena che gestisce hotel e casinò, e 140.000 euro da una banca privata di Monte Carlo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Ct Mancini non è rimasto per nulla soddisfatto dell’amichevole contro l’Under 20, la sfida si è conclusa con il clamoroso risultato di 0-1. In totale si sono disputati due mini tempi con l’inserimento dei calciatori che non sono scesi in campo nell’ultimo match. La prestazione è stata molto deludente, ovviamente i problemi non sono stati dal punto di vista tecnico ma per quanto riguarda l’atteggiamento. In particolar modo hanno deluso Chiesa e Belotti, due calciatori in corsa per una maglia da titolare ed in grado di poter giocare dal primo minuto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brutte notizie per la Spagna in vista dell’inizio di Euro 2021. La squadra non potrà contare su Sergio Busquets: il centrocampista del Barcellona ha lasciato il ritiro della squadra di Luis Enrique a causa della positività al Covid-19. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).