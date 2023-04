Le notizie del giorno, due calciatori del Messina accusati di violenza sessuale. La verità sul suicidio di Seid Visin

CalcioWeb

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Nel dettaglio due giovani calciatori dell’Acr Messina sono indagati per violenza sessuale aggravata su una minorenne, è quanto riporta la ‘Gazzetta del Sud’. La squadra gioca nel girone I di Serie D e guida la classifica a tre giornate dal termine del torneo, la promozione in Lega Pro è vicinissima. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le prime indiscrezioni parlavano di malore, poi è emersa la verità. Seid Visin ha deciso volontariamente di mettere fine alla propria vita, si è suicidato a causa del razzismo. L’ex calciatore di Milan e Benevento ha spiegato il motivo del suo gesto in una lettera. “Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani (bianchi) non trovassero lavoro“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione. La decisione di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata troppo affrettata, la squadra ha comunque conquistato due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato e Champions League il rendimento è stato troppo deludente, solo all’ultimo respiro la squadra è riuscita a qualificarsi al quarto posto. La dirigenza ha ufficializzato il ribaltone, al posto di Pirlo è stato scelto Massimiliano Allegri per il grande ritorno. Si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, nel corso della sua carriera ha dimostrato tutta la qualità. Il tecnico e la dirigenza sono in contatto per valutare le mosse di calciomercato.

Massimiliano Allegri è indirizzato a rilanciare due calciatori in particolare: Rabiot e Bentancur reduci da una stagione negativa. Il tecnico livornese ha chiesto l’arrivo di un regista. Il sogno è ovviamente il ritorno di Pjanic, sono stati già avviati i contatti con il Barcellona, le prossime settimane saranno decisive. La prima alternativa è Locatelli del Sassuolo. Sull’esterno la Juventus può contare su due calciatori veramente forti come Chiesa e Kulesevski, l’intenzione è quella di dare maggiore spazio ovviamente all’ex Fiorentina, mentre l’ex Parma potrebbe accontentarsi di un ruolo più marginale. In attacco probabile l’addio di Cristiano Ronaldo, con Dybala pronto a rinnovare e con l’arrivo di un centravanti: Icardi. Il modulo iniziale dovrebbe essere il 4-3-3 con la possibilità di passare ad un 4-4-2 o 4-2-3-1. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)