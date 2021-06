Le notizie del giorno, il giallo Pjanic-Orsato. Kim Min-Jae alla Juventus e Ancelotti al Real Madrid

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. La Juventus ha messo le mani su Kim Min-Jae. Il club bianconero è vicino a chiudere per il difensore centrale sudcoreano del Beijing Guoan. Il calciatore è seguito anche dal Tottenham ma la Juventus è pronta a chiudere: il giocatore è in scadenza di contratto e avrebbe già firmato un pre-accordo con i bianconeri per arrivare in Italia a gennaio. L’obiettivo è quello di valutarlo magari in un’altra squadra, potrebbe così chiudere la stagione in prestito, forse al Sassuolo. La sua carriera è iniziata dalle giovanili dell’Università Yonsei, la prima vera esperienza è stata con lo Gyeongju KHNP, poi Jeonbuk Hyundai e infine Beijing Guoan. E’ stato protagonista anche la nazionale della Corea del Sud, dall’Under 20 alla prima squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

A distanza di anni arrivano nuove rivelazioni che riguardano l’episodio del mancato giallo nei confronti del centrocampista Pjanic in occasione della partita tra Inter e Juventus del 28 aprile 2018, i bianconeri si imposero con il risultato di 2-3 ipotecando la vittoria dello scudetto. L’audio non è stato mai fornito e ‘Le Iene’ hanno chiesto l’aiuto di esperti nella lettura del labiale. Valeri nel momento dell’intervento di Pjanic esclama “Uhhhh, check!”, poi schiaccia il tasto rosso e si mette in collegamento con Orsato: “il contrasto c’è, l’ho controllato adesso”. Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice “il giallo c’è” e Valeri conferma “sì certo”. Poi la decisione di Orsato di non estrarre il cartellino giallo tra mille proteste. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, si tratta di un accordo a sorpresa per la Liga spagnola. Il compito dell’allenatore ex Everton sarà quello di riportare il club ad altissimi livelli. Il tecnico ha salutato l’Everton: “qui stavo bene ma si è presentata questa opportunità inaspettata e credo che in questo momento fosse giusto coglierla, per me e per la mia famiglia. Ringrazio la società, i giocatori e i tifosi per l’enorme supporto che mi hanno dato per tutto il tempo trascorso qui”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).