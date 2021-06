Le notizie del giorno, Tudor contro la Juventus. Cristiano Ronaldo, Icardi e Mbappè cambiano maglia

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero, tantissimi aggiornamenti anche sul fronte calciomercato. Igor Tudor alza la voce. La Juventus è reduce da una brutta stagione ma che ha portato comunque due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. Il rendimento in campionato e Champions League non è stato invece all’altezza, la dirigenza ha deciso di esonerare Andrea Pirlo e affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Igor Tudor ha fatto parte dello staff tecnico e dalle colonne di Sportske Novosti ha lanciato bordate: “È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarci per la Champions League, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato. Mi dispiace e non lo trovo giusto. Ma ho deciso una cosa: non sarò mai più l’assistente di nessuno”. “Alla Juve mi ha chiamato Pirlo. C’era una lista con cinque nomi compilata dalla società e Paratici ha lasciato a Pirlo la decisione. E lui ha scelto me. Ma siccome è molto amico di Baronio, ha preso anche lui e un altro”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua il valzer di panchine in Serie A. Paolo Zanetti ha deciso di rimanere al Venezia, il tecnico protagonista della splendida promozione nel campionato di Serie A ha rifiutato l’Udinese. I bianconeri si sono trovati spiazzati e sono stati avviati i contatti con Maran. Il Sassuolo ha superato la Sampdoria per Giampaolo, nelle prossime ore il colloquio decisivo. Proprio i blucerchiati sono adesso in difficoltà, tentativo per Dionisi dell’Empoli ma la trattativa non è facile. Il Verona avrebbe deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco. La Lazio aspetta sempre la risposta di Maurizio Sarri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, si tratta di una mossa veramente a sorpresa. La prossima mossa sarà quella di regalarsi un grandissimo attaccante ed il nome non ha bisogno di presentazioni: Mbappé. I Blancos sono disposti a fare follie per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori in circolazione e potrebbero pensare anche a qualche sacrificio in uscita per garantirsi il francese. Il Psg avrebbe già individuato un primo sostituto: Cristiano Ronaldo. Le intenzione del club francese sono chiare, ovvero quelle di puntare sul portoghese e poi chiudere per un altro attaccante. E’ stata avviata una trattativa con la Juventus per lo scambio con Mauro Icardi. (LA NOTIZIA NEL DETTALGLIO).

Sarà un Tottenham made in Italy. Gli Spurs sono intenzionati a riscattare l’ultima stagione molto altalenante e sono intenzionati a puntare sul massimo per costruire una squadra ambiziosa in grado di lottare per le zone altissime della classifica. Il sogno in panchina si chiama Antonio Conte. Il tecnico italiano è reduce dalla rottura con l’Inter ma potrebbe rimettersi subito in gioco. Anche nelle ultime ore sono andati in scena contatti, la differenza tra domanda e offerta è minima. La prossima settimana sarà decisiva, ma l’ex Ct della Nazionale sembra intenzionato ad iniziare questo nuovo progetto. Il Tottenham prova a chiudere anche per Paratici. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).