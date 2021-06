Le notizie del giorno, Zidane sbotta. Colloquio Inzaghi-Lukaku, la Lazio ad un passo da Sarri

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. Zinedine Zidane si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il tecnico francese ha deciso di lasciare il Real Madrid dopo una stagione comunque difficile. L’allenatore ha dimostrato ancora una volta di essere molto preparato ed uno dei migliori in circolazione, è sicuramente un pezzo pregiato per le panchine. E’ un serio candidato per la panchina della Nazionale francese, ma tutto sarà più chiaro alla fine dell’Europeo. Il tecnico ha deciso di scrivere una lettera indirizzata ai tifosi ed è stata pubblicata da As. “Non sento più la fiducia di cui ho bisogno, il club non mi offre supporto per progetti a medio-lungo termine. Non chiedevo privilegi ma un po’ più di memoria. Ho la sensazione che non si capisca l’importanza dei rapporti umani. Ho accettato di tornare perché me lo ha chiesto Florentino Perez ma soprattutto perché me lo avete chiesto voi tifosi. Passare vent’anni al Real (da giocatore e da allenatore, ndr) è stata la cosa più bella capitata nella vita. Questo è il più grande club della storia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono tanti i punti interrogativi in casa Inter per la prossima stagione. La dirigenza ha programmato almeno 80 milioni di incasso dalle cessioni, i sacrificati dovrebbero essere due: i nomi caldissimi sono quelli di Hakimi seguito con insistenza dal Psg e Lautaro Martinez nel mirino del Real Madrid. E’ invece andato in scena un colloquio telefonico tra Simone Inzaghi e Lukaku, il belga sarà ancora un punto di riferimento per la prossima stagione. E’ stato un colloquio cordiale, il tecnico ha deciso di tranquillizzare Lukaku sulle intenzioni per la prossima stagione con l’obiettivo di continuare a vincere. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Maurizio Sarri potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore della Lazio: è andato in scena il blitz di Tare che ha dato un primo esito positivo. Il club biancoceleste si è messo subito alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Il presidente Lotito è rimasto spiazzato dalla decisione del futuro allenatore dell’Inter, ma si è messo subito alla ricerca del sostituto. Sono stati valutati alcuni nomi, ma la prima scelta è stato sempre Sarri. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate tantissimo e la fumata bianca dovrebbe arrivare a breve. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).