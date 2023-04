“Buffon ci ripensa, può rimanere alla Juve”, le reazioni ed i meme dopo il caso scommesse di Allegri

CalcioWeb

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo il caso scommesse che ha coinvolto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, il livornese ha deciso di tornare in panchina. Il compito sarà quello di riportare in alto i bianconeri dopo una stagione deludente, la Juventus è riuscita solo all’ultima giornata a conquistare la qualificazione in Champions League, la decisione è stata quella di esonerare Pirlo e affidare la panchina ad Allegri.

Le ultime ore non sono state facili per Allegri che ha dovuto fare i conti con uno scandalo. Nel dettaglio sono iniziati degli accertamenti su versamenti effettuati sul conto corrente di Allegri da parte di una società maltese sotto inchiesta per truffa aggravata, evasione e rapporti con la ‘ndrangheta. Nel mirino alcune giocate riguardanti scommesse. Il tecnico ha negato ogni responsabilità ma come al solito il web si è scatenato. “Buffon ci ripensa, può rimanere alla Juve”, è un meme pubblicato su Instagram, ovviamente in senso ironico. Tanti i messaggi anche da Twitter, in alto la FOTOGALLERY.