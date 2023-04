Serie A, ultimatum a Lotito: entro il 25 giugno deve cedere la Salernitana

CalcioWeb

La Salernitana ha conquistato una storica promozione nel campionato di Serie A, l’obiettivo sarà quello di confermarsi ad altissimi livelli. La norma vieta la doppia proprietà: Claudio Lotito è già presidente della Lazio e quindi dovrà cedere la Salernitana nel minor tempo possibile per evitare sanzioni, ovvero l’esclusione dal campionato.

Il 25 giugno è la data limite per risolvere la situazione. La Salernitana ha rivendicato il diritto di essere presente nel corso dell’assemblea di Lega. L’attuale proprietà non avrebbe ricevuto offerte accettabili per la cessione della squadra, la soluzione potrebbe essere quella di un trust che entrerebbe in possesso della società per gestirla fino alla cessione. Dovrà comunque essere garantita la totale estraneità delle persone dell’attuale società.