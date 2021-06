Mbappé al Real Madrid, Cristiano Ronaldo al Psg e Icardi alla Juventus: le bombe di calciomercato

Si avvicina l’inizio degli Europei, ma anche il calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolar modo si preannunciano delle bombe sul fronte attaccanti con tante squadre pronte a piazzare colpi veramente importanti. I nomi sono da sogno: Mbappé, Cristiano Ronaldo e Icardi.

Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, si tratta di una mossa veramente a sorpresa. La prossima mossa sarà quella di regalarsi un grandissimo attaccante ed il nome non ha bisogno di presentazioni: Mbappé. I Blancos sono disposti a fare follie per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori in circolazione e potrebbero pensare anche a qualche sacrificio in uscita per garantirsi il francese.

Il Psg avrebbe già individuato un primo sostituto: Cristiano Ronaldo. Le intenzione del club francese sono chiare, ovvero quelle di puntare sul portoghese e poi chiudere per un altro attaccante. E’ stata avviata una trattativa con la Juventus per lo scambio con Mauro Icardi. L’ex Inter è in cima alla lista delle richieste di Massimiliano Allegri e potrebbe comporre un reparto veramente interessante con Morata e Dybala. L’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra essere giunta al capolinea. Juventus e Psg sono in contatto per uno scambio alla pari, la differenza sostanziale riguarda l’ingaggio: il Psg sembra intenzionato a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, la Juventus 10 milioni di euro, ovvero la stessa proposta inviata a Dybala per il rinnovo.