Olanda, l’infortunio di de Ligt preoccupa: problema all’inguine per lo juventino

Si avvicina sempre di più l’inizio dell’Europeo, l’Olanda è reduce da un deludente pareggio contro la Scozia, ma può essere considerata una squadra pericolosa ed in grado di togliersi tante soddisfazioni. Nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie sul fronte infortuni, in particolar modo il calciatore della Juventus de Ligt ha lasciato anzitempo l’allenamento odierno, la squadra sta preparando l’amichevole contro la Georgia, l’ultimo test prima dell’inizio di Euro 2021.

Lo juventino ha accusato un problema all’inguine e ha deciso di non forzare. Lunedì verranno effettuati nuovi aggiornamenti per valutare meglio la gravità dell’infortunio. “Ieri aveva già avuto qualche fastidio all’inguine, si è fermato per non correre rischi ed è chiaramente quello che anche faremo noi in vista del match di domani” sono le dichiarazioni del ct olandese de Boer.