La Verità: “non solo Allegri, segnalazioni all’antiriciclaggio anche su Cristiano Ronaldo”

CalcioWeb

Continuano ad arrivare notizie che riguardano aspetti fuori dal campo sulla Juventus. Dopo Allegri gli uffici antiriciclaggio della Banca d’Italia hanno messo nel mirino anche Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero è finito nella bufera per quanto riguarda operazioni sospette legate al mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo mentre per quanto riguarda il portoghese sotto la lente di ingrandimento sono finiti tre prelievi in contanti per 220.000 euro effettuati tra dicembre 2020 e febbraio 2021. E’ quanto riportato ancora una volta da ‘La Verità”.

“Pur considerando l’origine certa della provvista e l’elevato profilo economico del cliente, non potendo avere contezza della reale destinazione dei fondi prelevati per contante, si procede con l’inoltro della presente segnalazione di operazione sospetta” si legge nella nota del risk manager di Banca Intesa Sanpaolo. “Il cliente, nel corso dell’ultimo prelevamento, in sede di adeguata verifica, ha dichiarato trattarsi di provvista necessaria al pagamento di spese correnti quotidiane”.

Tra gennaio 2020 e marzo 2021 il conto di Cristiano Ronaldo ha registrato 34 milioni di entrate e poco meno di 31 milioni e 500 mila euro di uscite. La somma indicata nella segnalazione corrisponde al 5% di quanto incassato in due mesi.