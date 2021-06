Serie A 2021-2022: Dazn svela il prezzo del nuovo abbonamento

Si è da poco concluso il campionato di Serie A, ma il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. Dazn si è aggiudicata i diritti tv dal 2021 al 2024, si tratta di una svolta: 7 gare saranno in esclusiva DAZN, 3 in co-esclusiva. E’ stato così deciso di cambiare il prezzo, a partire dal primo luglio sarà di 29,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Per chi è già abbonato sono previste altre offerte dedicate in aggiunta a quella del costo dell’abbonamento a 19,99 invece di 29,99 euro. Nell’offerta sarà inclusa anche la Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.