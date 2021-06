Speciale Euro 2021 – Il Galles nel girone dell’Italia, Bale è la stella

E’ arrivato il momento di analizzare il Galles, avversario dell’Italia nell’Europeo 2021. Nel complesso non è una squadra irresistibile, ma può contare su alcune individualità in grado di fare la differenza, su tutte Bale. Non ha grosse possibilità di superare il turno, ma proverà a mettere in difficoltà gli Azzurri. E’ inserito nel Gruppo A e dovrà vedersela proprio con Italia, Svizzera e Turchia.

Il porta spazio a Ward, estremo difensore del Leicester. In difesa il reparto a tre formato da Mepham, Lawrence e Rodon. A centrocampo l’intenzione sembra quella di sfruttare le corsie con un calciatore offensivo come Roberts, al centro del campo Morrell e Ampadu. C’è Ramsey ma non sembra nella migliore forma dal punto di vista fisico.

In attacco la punta di diamante è sicuramente Bale che dovrà prendere per mano la squadra con le sue giocate e qualità, a completare il reparto James e Wilson. Nel complesso non è una squadra irresistibile, ma comunque insidiosa e che punterà tutto sulle individualità.

Speciale Euro 2021 – Il Galles

Portieri: Hennessey, Ward, Davies

Difensori: Lawrence, Davies, Mepham, Gunter, Norrington-Davies, Roberts, Rodon, Williams, Cabango

Centrocampisti: Allen, Morrell, Ampadu, Smith, Williams, Ramsey, Levitt, Colwill, Brooks, Wilson

Attaccanti: Moore, Bale, James, Roberts