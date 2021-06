Tabellone Playoff Serie C, il secondo turno nazionale: il Catanzaro è fuori

Si sono concluse anche le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei Playoff di Serie C, la competizione è entrata sempre più nella fase decisiva per scoprire la squadra promossa in Serie B. Un gol di Arrighini ha trascinato l’Alessandria, 1-0 il risultato del Feralpisalò dopo l’1-1 dell’andata. Colpo dell’Albinoleffe contro il Catanzaro, decide un gol di Gelli nel finale. Sconfitta e qualificazione per il Padova contro il Renate. Il Sudtirol vince 1-0 contro l’Avellino ma non basta per superare il turno.

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

– GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

ore 17:30

Feralpisalò-Alessandria 1-0

Renate-Padova 1 -3

Avellino-Sudtirol 2-0

ore 18:00

Albinoleffe-Catanzaro 1-1

– GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

ore 16:30

Alessandria-Feralpisalò 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Albinoleffe 0-1

Padova-Renate 1-3

Sudtirol-Avellino 1-0

– SEMIFINALE D’ANDATA: 6 GIUGNO

Albinoleffe-Alessandria

Padova-Avellino

– SEMIFINALE DI RITORNO: 9 GIUGNO

Alessandria-Albinoleffe

Avellino-Padova

FINALE D’ANDATA: 13 GIUGNO

FINALE DI RITORNO: 16 GIUGNO