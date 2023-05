Beve una sostanza ‘sospetta’ e diventa tetraplegico: il dramma dell’ex Arsenal

CalcioWeb

Una notizia drammatica legata al mondo del calcio e finita sui principali giornali all’estero. Stiamo parlando del calciatore Daniel Cain, la vita del giovane giocatore è cambiata in poco tempo. Si tratta di una giovane promessa, protagonista nel settore giovanile dell’Arsenal e considerato uno dei migliori prospetti in circolazione.

Adesso ha bisogno di cure 24 ore su 24 dopo aver bevuto una bevanda ‘sospetta’ dopo una serata in giro con gli amici. Il 23enne è adesso sulla sedia a rotelle e sta lottando contro la terribile malattia.

Chi è Daniel Cain

Era un bravo calciatore, ma anche un elettricista. Si affacciava al mondo del calcio con grande entusiasmo, poi l’episodio drammatico. Il tragico evento è avvenuto la sera del 9 giugno 2020, gli amici hanno notato subito il malore di Daniel: era stato colpito da arresto cardiaco. L’intervento dell’ambulanza è stato decisivo, ma il cervello è rimasto senza ossigeno causando gravi danni.

La madre Tracey Cain ha raccontato: “ho telefonato a suo padre che era al lavoro e sua sorella è tornata dall’Essex. Verso le 4 del mattino hanno cercato di convincerci che non si sarebbe svegliato, ma ho detto di continuare a provare. A causa del Covid non mi è stato permesso di entrare in ospedale per imparare dalle infermiere la mia nuova routine di vita in base alle esigenze di Daniel”.

Daniel Cain continua la riabilitazione e può camminare e stare in piedi. Tracey ha aggiunto: “risponde molto bene alla fisioterapia, che è il suo luogo felice quando fa esercizio. È più frustrante quando non è in grado di farlo”.