Calciomercato Serie A, il doppio colpo Inter e il sostituto di Cuadrado

CalcioWeb

E’ andata in scena una giornata importantissima sul fronte calciomercato in Serie A. La stagione è nella fase finale e le squadre sono pronte ad affrontare le ultime partite tra campionato ed Europa League. Una delle poche certezze nel campionato italiano è la vittoria dello scudetto del Napoli, l’aritmetica potrebbe arrivare già dalla prossima giornata contro la Salernitana. Poi è bagarre per la corsa Champions con tante squadre in corsa per tre posti: Juventus, Roma, Lazio, Inter, Milan e Atalanta.

Le squadre più vicine alla retrocessione sono Sampdoria e Cremonese, per l’ultimo posto si preannuncia una corsa a tre tra Hellas Verona, Spezia e Lecce. Le società iniziano ad anticipare i tempi e nelle ultime ore si sono registrati scatti importanti.

Le trattative di calciomercato

INTER – Il Chelsea è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni del portiere Onana. I Blues avrebbero messo sul piatto una cifra importante cash più il cartellino di Kepa. In entrata è vicino un doppio colpo: i nerazzurri sono passati in vantaggio sul Milan per il nuovo attaccante della Nazionale italiana Mateo Retegui. Si tratta di un vecchio pupillo del club nerazzurro e la trattativa è entrata nel vivo. Per il centrocampo testa a testa tra Pereyra e Baldanzi, con il primo in netto vantaggio.

MILAN – Anche i rossoneri continuano a muoversi per la prossima stagione. Secondo le ultime notizie i rossoneri avrebbero messo nel mirino Dia, reduce da una buona stagione con la Salernitana. Secondo notizie dall’estero tentativo per Walker del Manchester City. Ipotesi di scambio tra Scamacca e De Ketelaere, il belga al momento è stato considerato incedibile.

JUVENTUS – Cuadrado è in scadenza di contratto e il matrimonio con la Juventus è destinato a concludersi. Secondo le ultime notizie i bianconeri avrebbero individuato il sostituto, una vecchia conoscenza in Italia. Si tratta di Timothy Castagne, attualmente al Leicester. Tentativo anche per Noussair Mazraoui, calciatore del Bayern Monaco.