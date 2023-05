Cinque italiane in semifinale in Europa, Cassano durissimo: “tutto c**o”

Antonio Cassano è uno che non teme critiche. L’ex calciatore pugliese è famoso per esprimere il suo parere calcistico senza peli sulla lingua e senza paura di non piacere agli altri.

L’ex interista ha parlato alla Bobo Tv delle cinque squadre italiane che hanno staccato il pass per le semifinali delle competizioni europee.

Le parole di Cassano

“Pura casualità. Per dirla con parole sue: culo. Perché il calcio italiano è indietro di 10 anni. E abbiamo avuto cu** nel trovare squadre affrontabili e siamo arrivati in semifinale in Europa”, ha esordito Cassano.

Sulla partita dell’Inter con l’Empoli l’ex calciatore si è espresso così: “primo tempo inguardabile e ad Inzaghi non piace mai cambiare qualcosa nei moduli, su Lukaku è al 60% e si vede come si butta la palla davanti. Due gol uno di destro e uno di sinistro, uno mi è ricordato Vieri, un gol come faceva lui di destro. Ma non è quello che immaginavamo, il 60% per uno come lui è poco, quindi o lo fai giocare per tornare in forma o non riesce mai a rendere come dovrebbe“.