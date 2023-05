Brutto fallo su Dybala: il difensore Palomino minacciato di morte | FOTO

CalcioWeb

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni e soprattutto indicazioni per la zona Champions League. Una delle partite più importanti è stata Atalanta-Roma, la sfida si è conclusa 3-1 e i nerazzurri sono rientrati pienamente in corsa per il quarto posto. Il posticipo della 31ª giornata del campionato di Serie A si sblocca con un gol nel primo tempo di Pasalic.

Nella ripresa la gara svolta: al 74′ il raddoppio di Toloi, la Roma rientra in partita con Pellegrini ma l’errore di Rui Patricio condanna i giallorossi. E’ di Koopmeiners il gol del definitivo 3-1.

Palomino minacciato

Il calciatore più importante della Roma è sicuramte Paulo Dybala, stiamo parlando di un calciatore di grandissima qualità dal punto di vista tecnico e in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. La sua presenza nelle prossime partite è a rischio a causa di un infortunio. L’argentino è stato ‘toccato’ duro da Palomino. Il giallorosso avrebbe riportato un trauma contusivo e distorsivo alla caviglia e la sua presenza nel big match contro il Milan è a rischio.

Il difensore dell’Atalanta Palomino è finito nei mirino di tanti tifosi, il calciatore è stato minacciato con commenti da condannare in risposta all’ultima foto postata sui social. In alto la GALLERY con i messaggi contro Palomino.

#palomino ormai è un giocatore sul viale del tramonto.

Entrata assassina con #Dybala di spalle, senza un briciolo di lucidità con le gambe a forbice.

Per tutti è rosso diretto. Per #irrati e i suoi soci no.@AIA_it ci si aspettano almeno dei provvedimenti. pic.twitter.com/0EijyaehoH — 𝑻𝑯𝑬 𝑩𝑼𝑻𝑪𝑯𝑬𝑹☀️ (@therealButch3r) April 24, 2023