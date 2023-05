Il City rifila 4 gol all’Arsenal e torna in pole per la Premier, disastro Chelsea

CalcioWeb

La Premier League è entrata nella fase decisiva, si sono disputate altre partite della 33ª giornata del campionato inglese. E’ andato in scena il big match tra Manchester City e Arsenal, la squadra di Guardiola si è dimostrata nettamente superiore ed è tornata in pole per la vittoria del campionato. Il City si porta a -2 dall’Arsenal ma con due gare da recuperare.

La partita si è conclusa sul risultato di 4-1 e non è stata mai in discussione. I gol dei padroni di casa sono stati realizzati da de Bruyne (doppietta), Stones e Haaland, per gli ospiti inutile la marcatura di Holding.

Il Chelsea è sempre più un disastro, i colpi milionari sul mercato rischiano di andare in fumo. Tonfo casalingo dei Blues contro il Brentford, 0-2 il risultato finale. Terza sconfitta consecutiva per il Chelsea e 11° posto in classifica.