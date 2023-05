Inter ‘gelata’: il portiere Vicario firma per un’altra squadra di Serie A

CalcioWeb

Guglielmo Vicario si è confermato uno dei migliori portieri del campionato di Serie A, forse solo Onana, Maignan e Szczesny hanno fatto meglio dell’estremo difensore dell’Empoli. La squadra di Zanetti è vicina alla salvezza in massima categoria, gli azzurri dovranno mettere il punto esclamativo già dalle prossime partite. Il punto di riferimento dell’Empoli è stato proprio Vicario.

Si tratta di un portiere classe 1996, il suo punto di forza è la reattività tra i pali. Nel corso della carriera è stato autore di interventi miracolosi e da solo ha salvato il risultato. E’ cresciuto molto anche nelle uscite e con i piedi. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Venezia, Perugia e Cagliari.

La nuova squadra di Vicario

Giglielmo Vicario è pronto al definitivo salto di qualità, tante squadre in Italia hanno avviato i primi contatti. Sembrava vicino all’Inter, come sostituto di Onana all’Inter. L’attuale estremo difensore nerazzurro è vicino al Chelsea e nella trattativa potrebbe rientrare Kepa. L’interesse dell’Inter, dunque, non ha avuto un seguito. Si è registrato, invece, uno scatto della Roma.

Il titolare dei giallorossi è Rui Patricio, il portoghese è un portiere di livello internazionale ma nell’ultima partita è stato autore di un brutto errore per il tris dell’Atalanta. La Roma potrebbe puntare anche su un altro portiere e avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore dell’Empoli. Nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita tecnica a favore degli azzurri.