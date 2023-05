Reggina, un altro deferimento: cosa rischia e il comunicato del club

CalcioWeb

E’ una situazione delicata per la Reggina, chiamata a sistemare le vicende fuori dal campo. Dopo il ricorso contro i 3 punti di penalizzazione già ufficializzati, la Figc ha comunicato un altro deferimento attraverso un comunicato ufficiale. Il secondo deferimento riguarda il rispetto delle mancate scadenze, sempre di emolumenti e Irpef, del 16 marzo.

Così recita il comunicato. “Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Reggina, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022″.

“Castaldi è stato inoltre deferito per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), nonché del permanere del mancato versamento, alla data del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 (emolumenti)”.

“La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore”.

Deferimento Reggina, la situazione

La Reggina rischia altri punti di penalizzazione, ma è anche intenzionata ad andare avanti nella battaglia. Il rischio rinvio dei playoff è sempre più concreto, gli amaranto sono attualmente in lotta proprio per un piazzamento tra le prime otto.

“La Reggina ha ricevuto il prevedibile secondo atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 marzo. Siamo certi di dimostrare la correttezza del percorso intrapreso. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport”, è il comunicato della Reggina.